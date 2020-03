Cina, terziario a picco con l’epidemia di Coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – E’ crisi del terziario in Cina a causa dell’epidemia di Coronavirus, scoppiata nel mese di febbraio, che ha abbattuto il sentiment del settore commercio, minando le vendite e facendo precipitare gli ordini ai minimi dalla crisi finanziaria.

Il PMI dei servizi, elaborato da Caixin/Markit si è praticamente dimezzato a febbraio a 26,5 punti dai 51,8 di gennaio. E’ anche la prima volta che questo indicatore buca la soglia dei 50 punti, spartiacque fra l’espansione e la contrazione dell’attività, dall’inizio della rilevazione 15 anni fa.

Il risultato di questo sondaggio sconta appunto gli effetti dell’epidemia, che ha letteralmente isolato le famiglie, bloccando la spesa e quindi il commercio e facendo colare a picco gli ordini.

Secondo gli esperti, occorreranno misure urgenti per evitare il verificarsi fallimenti di massa, ma sinora si è mossa prevalentemente la banca centrale per evitare un collasso dei mercati finanziari. Non sono escluse invece misure di carattere economico, mirate sul commercio, che Pechino sta valutando.