Cina, surplus con USA scende sotto 300 miliardi nel 2019

(Teleborsa) – In forte recupero l’export cinese. Nel mese di dicembre, l’Autorità doganale ha rilevato una aumento del 7,6% su base annua rispetto al calo dell’1,3% registrato a novembre e sopra le attese degli analisti che erano per una crescita del 3,2%. In aumento anche le importazioni balzate del 16,3% oltre il +9,6% stimato dal consensus.

Il surplus commerciale con gli USA si è attestato a circa 23,2 miliardi in contrazione dai 24,6 miliardi di novembre. Nell’intero 2019, l’avanzo è sceso sotto i 300 miliardi di dollari, a 295,8 miliardi (-8,5%).

La Cina ha segnato a dicembre un surplus commerciale di 46,8 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 56,8 miliardi di dicembre 2018 ed inferiore ai 48 miliardi attesi.