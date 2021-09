Cina, surplus commerciale agosto sale a 292,6 miliardi yuan

(Teleborsa) – Il surplus commerciale di beni e servizi della Cina si è attestato a 292,6 miliardi di yuan ad agosto (circa 45 miliardi di dollari), in aumento rispetto ai 247,2 miliardi di luglio (38 miliardi di dollari), ma in calo rispetto ai 312,1 miliardi dell’agosto 2020 (47 miliardi di dollari). E’ quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dalla State Administration of Foreign Exchange.

La posizione a credito mostra un valore di quasi 2.000 miliardi di yuan, mentre le spese sono ammontate a circa 1.700 miliardi di yuan.

In dettaglio, dal commercio di beni è derivato un surplus di 363,2 miliardi di yuan, rispetto ai 290,4 miliardi del mese precedente, mentre dai servizi è emerso un deficit di 71,7 miliardi di yuan rispetto al saldo di -43,3 miliardi del mese precedente.