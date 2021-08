Cina, stretta sui videogame

editato in: da

(Teleborsa) – La Cina vara la stretta sui videogame online per i minori che potranno giocare solo per un’ora al giorno, dalle 20 alle 21 da venerdì a domenica, per un tetto di 3 ore settimanali.

La National Press and Publication Administration ha emesso la notifica “per un’efficace prevenzione della dipendenza dei minori dai giochi online” allo scopo, hanno riferito i media ufficiali, di affrontare il problema dell’uso eccessivo da parte dei minori di giochi online.

In questo modo, “sarà protetta più efficacemente la salute fisica e mentale dei minori”.