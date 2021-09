Cina, stretta regolatoria fa affondare titoli tech e delle auto elettriche

editato in: da

(Teleborsa) – Alibaba Group ha chiuso la seduta odierna in calo del 4,23%, Tencent Holdings del 2,45%, BYD Company dell’1,6%, Xpeng del 2,35%. Sono alcuni dei titoli – quotati sull’Hong Kong Stock Exchange – colpiti da nuovi provvedimenti regolatori e da dichiarazioni di membri del governo cinese, che colpiscono sia il comparto tecnologico che quello dei veicoli elettrici.

La notizia più impattante è che Pechino vuole smembrare Alipay, la superApp da oltre 1 miliardo di utenti di proprietà del gruppo Ant di Jack Ma (fondatore di Alibaba) e creare un’app separata per l’attività di prestito. Secondo il Financial Times, i regolatori cinesei hanno ordinato alla società di separare il back-end delle sue due attività di prestito, Huabei, che è simile a una carta di credito tradizionale, e Jiebei, che concede piccoli prestiti non garantiti, dal resto delle sue offerte finanziarie. Il piano richiederebbe inoltre ad Ant di consegnare i dati degli utenti a una nuova joint-venture di valutazione del credito che sarebbe in parte di proprietà statale. La notizia ha colpito in prima battuta Alibaba, ma anche il resto dei titoli tech, con l’Hang Seng TECH Index che ha perso il 2,27%.



I giganti della tecnologia sono stati anche impattati dalle parole di un portavoce del Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT). I regolatori intendono porre fine a una pratica di vecchia data dei colossi tech di bloccare reciprocamente i link sui loro siti. La limitazione del normale accesso ai link internet senza una ragione adeguata “influisce sull’esperienza dell’utente, danneggia i diritti degli utenti e sconvolge l’ordine di mercato”, ha affermato Zhao Zhiguo in una conferenza stampa. “Attualmente stiamo guidando le aziende interessate a eseguire un autoesame e a rettificarsi“, ha aggiunto, senza specificare le aziende interessate e quali sarebbero state le conseguenze per quelle che non rispettano le nuove linee guida.

Infine, i titoli delle società di veicoli elettrici cinesi – come BYD Company e Xpeng – sono diminuiti dopo che il Ministro dell’Industria del Paese ha affermato che è necessario un consolidamento nel settore in quanto ci sono “troppi” produttori di veicoli elettrici in Cina.