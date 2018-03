Cina, si indebolisce il settore terziario

(Teleborsa) – Il settore dei servizi cinese fa un passo indietro, nel mese di febbraio. L’indice PMI Caixin si è attestato a 54,2 punti dai 54,7 della precedente rilevazione. Il dato è anche inferiore alle stime degli analisti che si attendevano una flessione a 54,3 punti.

Il PMI (Purchasing Managers Index) misura la fiducia dei direttori di acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto. Una lettura superiore a 50 indica un’espansione dell’attività mentre un livello inferiore indica una contrazione.

Secondo quanto rilevato nei giorni scorsi dall’Ufficio nazionale di statistica, l’attività terziaria è scesa a 54,4 punti a febbraio contro i 55,3 di gennaio.

Intanto il governo di Pechino ha tagliato le stime sul deficit pubblico per il 2018. Il target ora è al 2,6% del PIL e si confronta con l’obiettivo del 3% fissato in precedenza. Si tratta della prima volta dal 2012 che il governo cinese abbassa l’obiettivo sul rapporto deficit/PIL. Riviste al ribasso anche le previsioni di crescita: l’esecutivo ora stima un’economia in espansione al 6,5% dal 6,9% dello scorso anno.