Cina, rimbalzano le esportazioni a marzo

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di marzo. L’avanzo è salito a 32,6 miliardi di dollari rispetto ai 4,1 miliardi rivisti di febbraio e a fronte dei 7 miliardi stimati dagli analisti.

Rimbalzo per le esportazioni +14,2%, dopo il brusco calo di febbraio (-20,8%) mentre le importazioni sono diminuite per il quarto mese consecutivo, del 7,6%, al ritmo più veloce rispetto al -5,2% del mese precedente. Il consensus era per un aumento delle esportazioni del 7,3% e un calo delle import dell’1,3%.

I negoziatori statunitensi e cinesi hanno concluso la loro ultima tornata di negoziati commerciali la scorsa settimana ma intendono riprendere le discussioni questa settimana per cercare di ottenere un patto per porre fine alla battaglia dei dazi.