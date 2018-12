Cina: rallenta la crescita delle esportazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre continua la guerra commerciale con gli Stati Uniti, la crescita delle esportazioni cinesi rallenta. Nel mese di novembre gli scambi commerciali tra la Cina e il resto del mondo hanno visto un aumento del 5,4 % su base annua per quanto riguarda le esportazioni e del 3% per le importazioni. Dati che segnano un netto calo rispetto al mese precedente che aveva registrato rispettivamente un +15,6% et +21,4%.

Nonostante il gigante asiatico abbia visto il surplus commerciale toccare i 44,7 milliardi di dollari contro i 35 milliardi di ottobre, la relativa debolezza della crescita delle esportazioni conferma una congiuntura non più così favorevole per la seconda economia mondiale. Se alla base vi è la concorrenza sleale degli Stati Uniti, lo scorso primo dicembre il Presidente Xi Jinping ha accordato una tregua con il suo omologo americano Donald Trump. L’amministrazione americana ha, infatti, sospeso i dazi doganali del 25% sui 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi importati, riportando le tariffe al 10%.