Cina, prezzi alla produzione ai massimi in 13 anni. Inflazione sotto attese

(Teleborsa) – In Cina i prezzi alla produzione registrano una accelerazione nel mese di agosto. L’indice dei prezzi è aumentato del 9,5% tendenziale dopo il +9% riportato a luglio. Lo comunica il National Bureau of Statistics cinese. Si tratta del livello più alto da agosto 2008. Il dato ha superato le attese del mercato, che erano per una conferma del +9%.

Salgono anche i prezzi al consumo, anche se con un ritmo minore. A agosto, l’inflazione su base annua ha registrato un incremento dello 0,8% dopo il +1% di luglio. Le attese degli analisti erano per un +1%. Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo sono aumentati dello 0,1%, dopo il +0,3% precedente e rispetto al +0,5% del consensus.

L’aumento dei prezzi alla produzione è stato in gran parte dovuto all’aumento dei prezzi di prodotti come carbone, prodotti chimici e acciaio, ha affermato Dong Lijuan, statistico senior presso il National Bureau of Statistics cinese. In particolare, i prezzi alla produzione nell’industria mineraria del carbone sono cresciuti più velocemente, con un aumento del 57,1% ad agosto rispetto a un anno fa.