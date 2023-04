Cina, PIL accelera al 4,5% nel 1° trimestre. Ma basi per ripresa “non ancora solide”

(Teleborsa) – Segnali misti giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano – in particolare – una crescita superiore alle attese del PIL e minore delle previsioni della produzione industriale.

Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta del 3,9% su base annua a marzo, più del mese precedente (+2,4%) e meno del consensus (+4%). Crescono sotto le attese anche gli investimenti delle imprese, che segnano un +5,1%, contro il +5,7% atteso, rispetto al +5,5% del mese precedente.

Il rallentamento della produzione non ha pesato troppo sul prodotto interno lordo. Il PIL del primo trimestre è infatti cresciuto del 4,5% (su base annuale), rispetto al +4% atteso dal mercato e al +2,9% del trimestre precedente. Il PIL è cresciuto del 2,2% sul trimestre precedente, contro attese per un +2,5% e il +0,6% dei tre mesi precedenti.



Fanno invece meglio delle aspettative le vendite al dettaglio. I consumi, infatti, registrano sempre a marzo un incremento del 10,6% su base annua dopo il +3,5% rilevato a febbraio. Le stime del mercato erano per una crescita del 7,4%. Dall’inizio dell’anno fino a marzo, il dato è salito del 5,76%, in accelerazione rispetto al +3,55% del periodo gennaio-febbraio

Il tasso di disoccupazione infine è sceso al 5,3% di marzi dal 5,6% precedente e rispetto al 5,5% atteso.

“In generale, nel primo trimestre, quando la prevenzione e il controllo del COVID-19 sono passati alla nuova fase in modo rapido e costante, molteplici politiche e misure per stabilizzare la crescita, l’occupazione e i prezzi hanno avuto effetto precocemente e i fattori positivi hanno continuato ad accumularsi, l’economia nazionale ha mostrato una ripresa costante e ha avuto un buon inizio“, si legge in un commento del Bureau of Statistics.

“Tuttavia – viene aggiunto – dobbiamo essere consapevoli che la situazione all’estero è ancora complessa e volatile, l’insufficiente domanda interna rimane rilevante e le basi per la ripresa economica non sono ancora solide“.

