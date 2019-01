Cina, per il secondo mese consecutivo profitti industriali in calo

editato in: da

(Teleborsa) – Industria in affanno in Cina che ha pubblicato i dati sui profitti delle aziende industriali, che si sono ridotti per il secondo mese consecutivo a dicembre, facendo registrare un calo dell’1,9% rispetto a un anno prima a 680,8 miliardi di yuan (100,9 miliardi di dollari),

Il dato va oltre il calo dell’1,8% registrato già a novembre 2018, che rappresentava di fatto la prima contrazione dei profitti in quasi tre anni. I dati sui settori chimico, del carbone e dei metalli non ferrosi sono tutti rallentati significativamente nel mese di dicembre.

Per l’intero anno, i profitti sono aumentati del 10,3% a 6.640 miliardi di yuan nel 2018, la metà rispetto al ritmo del 2017 (21%). I settori a monte come l’estrazione petrolifera, il carbone e l’estrazione di metalli, che hanno registrato la maggior parte dei profitti l’anno scorso, rallentano la corsa, mettendo sotto pressione la redditività.