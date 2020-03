Cina, l’inflazione rallenta e crollano prezzi alla produzione a febbraio

editato in: da

(Teleborsa) – Inflazione in frenata in Cina a febbraio a causa dei primi effetti dell’epidemia di Coronavirus, dilagata nel corso del mese, che ha tenuto chiuse moltissime attività.

Secondo il National Bureau of Statistics, l’inflazione ha registrato un incremento tendenziale del 5,2% dopo il +5,4% di gennaio. Il dato è in linea con le attese degli analisti. Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo crescono dello 0,8%, in linea con il consensus, dopo il +1,4% precedente.

Più sacrificati i prezzi alla produzione, che hanno mostrato un decremento tendenziale dello 0,4% dopo il +0,1% di gennaio. Il dato è inferiore alle attese degli analisti che indicavano una contrazione più limitata dello 0,3%.