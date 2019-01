Cina, l’inflazione delude. Timori di rallentamento dell’economia

editato in: da

(Teleborsa) – Nubi all’orizzonte per l’economia globale. I prezzi al consumo cinesi hanno registrato un calo nel mese di dicembre, scatenando timori tra gli investitori legati alla crescita economica mondiale.

Secondo il National Bureau of Statistics, l’inflazione non ha registrato variazioni a livello mensile dopo il -0,3% del mese precedente. Deluse le attese del mercato che erano per un +0,3%. Su anno i prezzi al consumo hanno evidenziato un incremento dell’1,9% dopo il +2,2% di novembre e a fronte del 2,1% del consensus.

Nello stesso tempo, i prezzi alla produzione hanno decelerato il passo, mostrando un aumento tendenziale dello 0,9% dopo il +2,7% di novembre. Gli analisti avevano stimato un incremento dell’1,6%.