Cina, la ripresa economica prende velocità

(Teleborsa) – La ripresa economica della Cina prende velocità, nel mese di novembre, lo dimostrano i dati ufficiali, con i principali indicatori in accelerazione rispetto al mese precedente, sebbene la crescita delle vendite al dettaglio non sia riuscita a soddisfare le aspettative.

Secondo il National Bureau of Statistics (NBS) i consumi cinesi sono aumentati del 5% su base annua, a novembre, ampliando la crescita del 4,3% registrata a ottobre. Tuttavia la lettura risulta inferiore alle stime di consensus che erano per un aumento del 5,5%.

L’Ufficio nazionale di statistica rileva che poi la produzione industriale è salita del 7% su base annua, espandendosi per l’ottavo mese consecutivo grazie all’accelerazione della ripresa economica e alla ripresa della domanda globale. I dato è in linea con le attese degli analisti e si confronta con il +6,9% di ottobre. Dall’inizio dell’anno il dato ha segnato un rialzo del 2,3% su base annua, in miglioramento rispetto al +1,8% del periodo gennaio-ottobre.

