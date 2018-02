Cina, la banca centrale conferma politica cauta per il 2018

(Teleborsa) – Le condizioni economiche in Cina sono migliorate, ma la banca centrale ha confermato una politica monetaria cauta anche per il 2018, attraverso la regolamentazione finanziaria ed il mantenimento di una cerca stabilità valutaria.

Al termine di un incontro a carattere operativo, i banchieri della People Bank of China hanno deciso di proseguire una politica “prudente e neutrale”, mantenendo la liquidità “ragionevolmente” stabile e portando avanti le riforme in materia di tassi dì’interesse, per ridurre i rischi sistemici e mantenere la stabilità valutaria.

Ciò implica anche il mantenimento di una politica macro-prudenziale per le banche “ombra” e nei finanziamenti al settore immobiliare.