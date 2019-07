Cina, inflazione al 2,7% e prezzi produzione invariati

editato in: da

(Teleborsa) – Secondo il National Bureau of Statistics, su anno l’inflazione hanno registrato un incremento del 2,7%, stesso dato rilevato a maggio Centrate in pieno le attese degli analisti che erano per un aumento del 2,7%. Calano dello 0,1% i prezzi al consumo rispetto al mese precedente, rispecchiando le aspettative del consensus (-0,1% a maggio e -0,1% il consensus).

Nello stesso tempo, i prezzi alla produzione rimangono invariati nel mese di giugno. L’indice dei prezzi ha avuto una crescita dello 0,0% tendenziale dopo il +0,6% riportato a maggio. Gli analisti attendevano una crescita dello 0,3%. Lo comunica il National Bureau of Statistics cinese.