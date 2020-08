Cina, inflazione accelera e conferma trend ripresa economia

editato in: da

(Teleborsa) – Ancora in accelerazione l’inflazione in Cina nel mese di luglio, a conferma della ripresa della seconda economia mondiale. Secondo il National Bureau of Statistics, l’inflazione ha registrato un incremento tendenziale del 2,7% dopo il 2,4% di giugno. Il dato è superiore alle attese degli analisti che indicavano una crescita del 2,6%.

Rispetto al mese precedente, invece, i prezzi al consumo segnano un incremento dello 0,6%, più ampio del consensus (+0,4%), dopo il -0,1% precedente.

Rallenta anche il calo dei prezzi alla produzione, in risposta alla ripresa del settore manifatturiero. I prezzi a luglio hanno mostrato un decremento tendenziale del 2,4% dopo il -3% di giugno. Il dato è migliore delle attese degli analisti che indicavano una contrazione del 2,5%.