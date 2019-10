Cina, economia sotto pressione con rallentamento industria

editato in: da

(Teleborsa) – L’economia cinese continua a dare chiari segni di rallentamento, a causa della frenata del settore industriale, che sconta una debole domanda interna e la disputa sui dazi. In settimana usciranno i dati relativi al PMI manifatturiero, che potrebbe confermare una decelerazione dell’attività: la media delle stime degli analisti indica un valore di 49,8 punti, invariato rispetto al mese di settembre ed ancora in zona contrazione.

Questo eserciterà maggiori pressioni sulle autorità cinesi, per il lancio di nuovi stimoli volti ad evitare una frenata più brusca del PIL e la perdita di posti di lavoro. Per quest’anno, il PIL cinese è atteso in franata al 6,2% ma il prossimo potrebbe scivolare al 5,9% secondo previsioni largamente condivise a livello internazionale.

Sul fronte del commercio con l’estero, proseguono i negoziati sull’avvio della “Fase 1” di un accordo commerciale con gli USA, anche se non c’è ancora certezza sulla sigla dell’accordo.