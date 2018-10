Cina e metrò, il Paese costruisce più linee di tutte quelle dell’intero mondo

editato in: da

(Teleborsa) – Per combattere lo smog che incombe sulle sue numerose immense città e permettere il rapido spostamento di centinaia di milioni di persone, la Cina ha scelto la soluzione della costruzione di un gran numero di linee “underground”.

Così, al momento, in ben 41 città cinesi sono in corso lavori di scavo per realizzare linee metropolitane utilizzando le tecniche di perforazione più avanzate. A Shanghai, ad esempio, dove già esiste la più estesa rete metrò del mondo, è in corso lo scavo di altri tunnel con l’obiettivo di raggiungere entro il 2020 gli 830 km di collegamenti sotterranei.

A Wuhan, capoluogo della provincia Hubel con oltre 10 milioni di abitanti, nella Cina centrale, il 1 ottobre scorso sono state per così dire “improvvisamente” aperte, per la rapidità con cui sono state realizzate, due nuove linee di metropolitana automatica, la 7 e la 11, per complessivi 49 Km. Linee dotate di avanzate tecnologie di circolazione, controllo ed emissione dei biglietti.