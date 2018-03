Cina, crescita inattesa dell’export

(Teleborsa) – Nel mese di febbraio, le esportazioni cinesi sono volate del 44,5%, su base annua, superando nettamente le aspettative degli analisti che erano per un incremento del 13,6%. Le importazioni, invece, sono cresciute del 6,3% a un ritmo più lento di quanto previsto (+9,7%).

L’export ha registrato il rialzo più forte in tre anni confermando la ripresa dell’economia del Dragone, in un contesto in cui si deteriorano i rapporti commerciali del paese con gli Stati Uniti, dopo che il presidente USA, Donald Trump, ha annunciato i dazi su acciaio e alluminio.

Il surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti si mantiene su livelli alti, rischiando così di far affilare le armi all’amministrazione Trump. A febbraio, l’avanzo ha toccato 20,96 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 21,9 miliardi di gennaio, ma superiore al dato di febbraio 2017.