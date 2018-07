Cina, cresce oltre le attese la bilancia commerciale. Record nel surplus con USA

editato in: da

(Teleborsa) – La bilancia commerciale della Cina continua ad aumentare anche nel mese di giugno, in crescita per il terzo mese consecutivo ed in modo superiore alle attese.

A stupire è il dato record segnato dal surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, arrivato a 28,97 miliardi di dollari. Lo scorso 6 luglio si è definitivamente assistito all’avvio dei dazi commerciali imposti dagli USA, cui ha fatto seguito la reazione di Pechino. In vista di questa data si è assistito ad un rilevante aumento degli scambi tra i due Paesi: l’export cinese verso gli USA ha toccato il picco di 42,62 miliardi di dollari.

Il saldo tra esportazioni e importazioni a livello globale ha generato un surplus di 41,61 miliardi di dollari nel mese di giugno, a fronte di un surplus di 24,92 miliardi nel mese di maggio. Il dato risulta nettamente superiore alle previsioni di mercato che si fermavano a 27,61 miliardi.

Le esportazioni sono cresciute del 11,3% dopo una crescita del 12,6% del mese di maggio. Il dato è superiore alle attese degli analisti che si aspettavano una crescita fino al 10%. Le importazioni subiscono una battuta d’arresto, fermandosi al 14,1% dopo il 26% del mese precedente ed a fronte di attese che erano per 20,8%.