Cina, Chongqing: treno “cargo express” in viaggio per Lituania con 44 container di aiuti a Europa

(Teleborsa) – Da Chongqing, città della Cina centro meridionale di 36 milioni di abitanti (la più popolata del mondo), inaugurato un nuovo servizio ferroviario cargo express per l’Europa, destinazione Vilnius, capitale della Lituania. Il primo treno, carico di 44 container di provviste e materiali di soccorso impiegherà circa 10 giorni a percorrere gli oltre 10.000 Km di un complesso itinerario ferroviario di recente costruzione, in ogni caso più corto, rapido e veloce della storica e tradizionale linea Transiberiana che attraversa gran parte della Federazione Russa. Dalla Lituania il carico sarà suddiviso e successivamente trasferito in 36 nazioni europee.

Il servizio di trasporto ferroviario commerciale tra Cina ed Europa in partenza da Chongqing prevede inoltre di inaugurare in futuro altri sette treni postali diretti in Lituania, per soddisfare la crescente domanda di spedizioni internazionali in seguito allo scoppio dell’epidemia di Coronavirus. I convogli per l’Europa in partenza dalla mega città più popolata del mondo sono considerati un’avanguardia del servizio postale ferroviario della Repubblica Popolare Cinese.

La linea ferroviaria Chongqing-Europa è in realtà attiva dal 2014 e il traffico ha normalmente termine a Duisburg, in Germania, con un percorso totale di 11.749 da coprire, per eccesso, in 16 giorni, calcolando le possibili avverse condizioni atmosferiche sempre in agguato nei diversi difficili territori da attraversare. In poco meno di sei anni centinaia di convogli merci hanno operato nelle due direzioni trasportando in prevalenza grandi quantità di carichi pesanti. Con costo economico nettamente inferiore, a parità di carico, di quello del trasporto via mare, anche per più del doppio del tempo di percorrenza richiesto. Per non parlare del trasporto aereo che, sebbene estremamente rapido, ha costi ancora più elevati e, rispetto a treni e navi, la capacità di carico per ciascun viaggio non è neppure paragonabile.