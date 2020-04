editato in: da

(Teleborsa) – Nuova sforbiciata ai tassi di interesse in Cina. Per la seconda volta quest’anno, la People’s Bank of China (Pboc) ha ridotto i tassi di finanziamento a un anno (Lor) al 4,05% precedente al 3,85% e quelli a cinque anni dal 4,75% al 4,65%.

Si tratta di una mossa ampiamente attesa, volta a stabilizzare la liquidità del sistema bancario sul fronte dei finanziamenti alle imprese, in un contesto economico appesantito dalla pandemia del Covid-19.