Cina, banca centrale promette altre misure di sostegno

(Teleborsa) – La Banca centrale cinese garantirà un’ampia liquidità attraverso tagli mirati del coefficiente di riserva obbligatoria (RRR) per le banche al momento opportuno. Lo ha assicurato la People Bank of China aggiungendo che manterrà una politica monetaria prudente e flessibile a sostegno dell’economia.

Si tratta dell’ennesima misura di supporto alle imprese e agli investitori annunciata da Pechino nelle ultime settimane, con lo scopo di fornire sostegno all’economia nazionale colpita dalla diffusione dell’epidemia di coronavirus.

La banca centrale cercherà di ridurre l’impatto dell’epidemia in modo che gli obiettivi economici per quest’anno possano ancora essere centrati, ha dichiarato Liu Guoqiang, vice governatore della Banca popolare cinese (PBOC) nel corso di una conferenza stampa. “Inietteremo ulteriormente liquidità a lungo termine attraverso molteplici operazioni di mercato aperto e realizzeremo tagli mirati al RRR in tempo utile per le banche che soddisfano il requisito di erogare prestiti inclusivi e che servono le piccole imprese”.