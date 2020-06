Cina, Banca centrale manterrà stimoli ma già guarda a exit strategy

editato in: da

(Teleborsa) – La Banca centrale cinese conferma che manterrà una politica monetaria accomodante, assicurando ampia liquidità al sistema finanziario nella seconda metà dell’anno.

Lo ha detto il governatore della banca centrale cinese Yi Gang, in occasione del Forum finanziario a Shanghai, aggiungendo che la People bank of China dovrà prestare attenzione al momento più “opportuno” per ritirare le misure anti-crisi.

“Il sostegno finanziario durante il periodo di risposta all’epidemia – ha detto – è programmato per fasi”, ha detto Yi Gang, aggiungendo “dovremmo fare attenzione alle conseguenze della politica monetaria” e “considerare in anticipo il tempestivo ritiro degli strumenti di politica monetaria”.

Il Governatore ha parlato di fondamentali “solidi” per l’economia cinese e d ha confermato che i mercati finanziari sono generalmente stabili.