Cina, Banca Centrale inietta 50 miliardi yuan nel mercato

(Teleborsa) – La Banca Centrale cinese (PBoC -People Bank of China), ha immesso liquidità nel sistema bancario, per la prima volta a luglio, tramite operazioni di pronti a termine per mantenere la liquidità.

Secondo una dichiarazione sul sito web della Banca centrale, senza calcolare pronti a termine in scadenza lunedì, la PBoC ha iniettato un totale di 50 miliardi di yuan (circa 7,15 miliardi dollari) sul mercato attraverso pronti a termine a sette giorni con un tasso di interesse del 2,2 per cento. Questa operazione ha lo scopo di “mantenere una ragionevole e sufficiente liquidità nel sistema bancario”.

La Cina perseguirà una politica monetaria prudente in modo flessibile e appropriato, secondo il rapporto di lavoro del

Governo di quest’anno.

Come si legge nel rapporto, il Paese utilizzerà una varietà di strumenti inclusi quelli richiesti per la riduzione del rapporto di riserva, riduzione dei tassi di interesse e di nuovi prestiti per consentire all’offerta di moneta M2 e al finanziamento aggregato di crescere a tassi notevolmente più elevati rispetto allo scorso anno.