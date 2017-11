Cina, accelera l’inflazione a ottobre

(Teleborsa) – Spingono sull’acceleratore i prezzi al consumo cinesi, salendo nel mese di ottobre, ai massimi di nove mesi. L’Istituto di Statistica ha rilevato l’inflazione è salita dell’1,9% su base annua, superando il +1,8% atteso dal consensus. A settembre il costo della vita era cresciuto dell’1,6%.

Nel dettaglio, i prezzi dei prodotti alimentari sono scesi dello 0,4% rispetto all’anno precedente, diminuendo per il nono mese consecutivo, dopo essersi ridotti dell’1,4% a settembre. I prezzi non alimentari sono cresciuti del 2,4% rispetto all’anno precedente, come a settembre.

Su base mensile, l’inflazione è aumentata dello 0,1% contro il +0,5% di settembre.

In forte recupero, anche, la produzione che segna un incremento del 6,9%, sempre a ottobre, oltre il +6,6% delle aspettative degli analisti.