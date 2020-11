Cina, a novembre PMI manifatturiero continua a salire

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di novembre l’indice PMI manifatturiero della Cina si è attestato a 52,1 punti, in aumento rispetto ai precedenti 51,4 punti. Il dato è decisamente migliore del consensus che aveva previsto un valore a 51,5 punti.

Lo rileva l’Ufficio nazionale di statistica del governo di Pechino secondo cui l’indice non manifatturiero è balzato a 56,4 punti, anche in questo caso meglio delle attese (56 punti) ed in crescita rispetto ai 56,2 punti di ottobre.

Il PMI composite è salito a 55,7 punti dai precedenti 55,3 punti.