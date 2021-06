Cina, a maggio i prezzi alla produzione balzano del 9%. Massimi da settembre 2008

editato in: da

(Teleborsa) – I prezzi alla produzione in Cina registrano un balzo annuo del 9%, nel mese di maggio, in accelerazione rispetto al +6,8% di aprile. Il dato supera anche le aspettative degli analisti che erano per un incremento dell’8,5%.

Si tratta del quinto mese di fila di rialzo e del passo più rapido da settembre 2008. Secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica buona parte dell’aumento è da imputarsi all’aumento dei prezzi delle materie prime. Su base mensile l’aumento è dell’1,6%.

(Foto: Yinan Chen)