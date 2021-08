CIG Covid, da aprile 2020 autorizzate 6,11 miliardi ore

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 1° aprile 2020 al 31 luglio 2021, per emergenza sanitaria, sono state autorizzate 6,113,0 milioni di ore di cassa integrazione di cui: 2.638,0 milioni di CIG ordinaria, 2.139,7 milioni per l’assegno ordinario dei fondi di solidarietà e 1.335,2 milioni di CIG in deroga.



In particolare, le autorizzazioni si riferiscono: a 30.510 aziende per la cig ordinaria con un numero di ore pari a 79,1 milioni, a 34.028 aziende per l’assegno ordinario con 82,1 milioni di ore e a 25.397 aziende per la cig in deroga con 16,3 milioni di ore.

Riguardo la cassa integrazione ordinaria, i settori che assorbono il maggior numero di ore autorizzate sono nell’ordine: “fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettrici” con 13,7 milioni di ore, “costruzioni” con 10,2 milioni di ore, “metallurgico” con 9,9 milioni di ore; seguono i settori “industrie tessili e abbigliamento” e “fabbricazione di autoveicoli rimorchi semirimorchi e mezzi di trasporto” con rispettivamente 8,4 e 6,1 milioni di ore. Questi cinque settori in termini di ore autorizzate assorbono il 61% delle autorizzazioni del mese di luglio”.

Per la cassa integrazione in deroga “il settore che ha avuto il maggior numero di ore autorizzate è il commercio con 6,6 milioni di ore, seguono ‘trasporti magazzinaggio e comunicazioni’ con 3,4 milioni di ore, ‘alberghi e ristoranti’ con 3,2 milioni di ore. “Questi tre settori assorbono l’81% delle ore autorizzate a luglio per le integrazioni salariali in deroga”.

Nel mese di luglio 2021 i settori che hanno avuto più ore autorizzate nei fondi di solidarietà sono: ‘alberghi e ristoranti’ con 26,9 milioni di ore, ‘attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese’ con 18,7 milioni di ore, ‘commercio’ con 13,0 milioni di ore. “Da un punto di vista regionale – osserva ancora l’Inps – si rileva che la Lombardia ha avuto, nel mese di luglio 2021, il maggior numero di ore autorizzate di cig ordinaria con 16,5 milioni di ore, seguita da Campania e Lazio con rispettivamente 13,7 e 6,3 milioni di ore. Per la cig in deroga le regioni per le quali sono state autorizzate il maggior numero di ore sono state: Lombardia con 3,5 milioni di ore, Lazio con 2,8 milioni di ore e Piemonte con 1,9 milioni di ore. Per i fondi di solidarietà, le autorizzazioni si concentrano in Lombardia (21,4 milioni di ore), Lazio (14,9 milioni), Campania (6,6 milioni), Veneto (5,8 milioni)