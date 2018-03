Ciena, batte le attese con gli utili

(Teleborsa) – Ciena ha chiuso il primo trimestre fiscale con risultati che hanno superato le aspettative degli analisti.

La società che produce infrastrutture per le tlc ha registrato, nel periodo terminato a gennaio, una perdita netta di 473,4 milioni pari a 3,29 dollari per azione, rispetto all’utile di 3,9 milioni (3 centesimi per azione) riportati nello stesso periodo dello scorso anno.

L’utile adjusted si è attestato a 15 centesimi e supera i 12 centesimi stimati dal consensus.

Quanto ai ricavi, sono balzati a 646,1 milioni dai 621,5 milioni precedenti ed anche in questo caso superano i 642 milioni attesi dal mercato.