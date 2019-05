Ciampino, al via test sistema alimentazione elettrica aerei in sosta

editato in: da

(Teleborsa) – Aeroporti di Roma ha avviato la sperimentazione del nuovo sistema per l’alimentazione elettrica degli aeromobili in sosta nelle piazzole, in sostituzione dei tradizionali generatori diesel.

L’accordo siglato con Aviation Services e ITW GSE prevede l’impiego della “Ground Power Unit”, che garantisce l’azzeramento delle emissioni gassose e acustiche prodotte dal classico generatore.

Il sistema di alimentazione elettrico viene collegato all’aeromobile una volta spenti i motori per garantire la continuità di erogazione dell’energia ai sistemi di bordo, come la climatizzazione. Una scelta, quella operata da Aeroporti di Roma, orientata al rispetto dell’ambiente, al risparmio energetico e al maggiore comfort degli addetti all’assistenza che operano intorno all’aeromobile.