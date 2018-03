CIA torna in utile nel 2017

editato in: da

(Teleborsa) – Chiusura del bilancio in positivo per CIA. Ricavi su del 48,3% rispetto alla passata annualità (da 8,52 a 12,62 milioni), attribuibile principalmente alla cessione, con relativa plusvalenza, di un complesso immobiliare sito a Milano.

Balzo in avanti per il margine operativo lordo (EBITDA) dell’85% (da 4,9 a 9,08 milioni). Torna in utile il risultato di competenza del Gruppo, che si attesta a 4,19 milioni e si confronta con una perdita di 1,64 dell’esercizio precedente.

Risultati importanti per ciò che riguarda l’indebitamento finanziario, in variazione positiva di 40,36 milioni (da 44,14 del 2016 a 3,78 milioni attuali).