CHN Industrial, tre progetti in India per aiutare centinaia di persone a uscire dalla povertà

(Teleborsa) – CNH Industrial ha avviato collaborazioni con un ampio numero di comunità locali in tutto il mondo, sia in Paesi ricchi e sviluppati, sia in quelli più poveri e svantaggiati, dove le cure sanitarie e l’istruzione sono ancora carenti. L’Azienda ritiene che per fornire a queste comunità un contributo positivo e concreto nel lungo termine sia di vitale importanza comprendere innanzitutto le loro esigenze.

Grazie a un dialogo costante e alla condivisione di risorse, l’Azienda e i suoi brand sono attualmente coinvolti in maniera diretta in ben tre progetti in India: un progetto nell’ambito dell’istruzione a Noida, nell’Uttar Pradesh, e due programmi di formazione nel Rajasthan e nel Karnataka. Intensificando il suo programma a favore della sostenibilità, l’obiettivo di CNH Industrial è quello di conseguire risultati migliori rispetto a quelli ottenibili con un sostegno puramente finanziario.