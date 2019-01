CHL stima esaurimento liquidità all’11 marzo

editato in: da

(Teleborsa) – CHL stima che le disponibilità liquide del Gruppo si esauriscano all’11 marzo 2019, “in considerazione del parziale adempimento degli impegni assunti dagli azionisti e del conseguente esito dell’Aumento di Capitale”.

Il Consiglio di Amministrazione – si legge in una nota della società – “sta già valutando ulteriori misure volte a garantire la prospettiva della continuità aziendale dell’Emittente e del Gruppo. In assenza di tali misure l’Emittente dovrebbe fare ricorso agli strumenti previsti dalla legislazione concordataria e fallimentare”.

L’Aumento di Capitale in Opzione si è concluso con la sottoscrizione complessiva di n. 112.938.654 Nuove Azioni delle massime n. 204.695.375 Nuove Azioni offerte per un controvalore complessivo di Euro 2.258.773,08, di cui Euro 1.581.141,16 a titolo di sovraprezzo.

“In riferimento al mancato adempimento degli impegni assunti da parte di alcuni azionisti della Società per un importo complessivo di Euro 744.000,00 si rappresenta che lo stesso è da addebitare principalmente al mancato adempimento da parte di un consigliere della Società che ha comunicato di aver effettuato valutazioni su diverse prospettive imprenditoriali e a due azionisti che hanno comunicato di non essere stati in grado di smobilizzare le somme necessarie” afferma CHL nella nota.