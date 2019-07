CHL, l’aumento di capitale inizia l’8 luglio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di CHL ha approvato i termini e le condizioni finali dell’aumento di capitale in opzione, deliberato dall’assemblea dei soci lo scorso giugno.

La società emetterà massime 242.362.819 nuove azioni al prezzo unitario di 0,006 euro, per un ammontare fino a circa 1,45 milioni di euro. Le azioni saranno offerte in opzione ai soci nel rapporto di 1 nuova azione ogni 5 azioni ordinarie possedute.

L’aumento di capitale partirà il prossimo 8 luglio e terminerà il 25 luglio, mentre i diritti resteranno quotati fino al 19 luglio.

CHL precisa che l’aumento di capitale non è assistito da consorzi di garanzia e/o di collocamento. Alcuni azionisti hanno effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale per complessivi 621mila euro.