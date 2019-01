Chiusura del viadotto Puleto sulla E45, Mit in campo per riapertura con limitazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Non c’è pace per la E45, l’arteria nata per essere superstrada europea e senza pedaggio, nodo di collegamento tra la Romagna e l’Autosole con innesto a Orte.

Il sequestro preventivo del viadotto “Puleto”, giudicato a rischio collasso, nel comune di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, crea un altro grosso problema alla viabilità del centro Italia.

Il Ministro Toninelli fa sapere di seguire con attenzione la gestione della chiusura della strada statale 3bis Tiberina (E45). Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta che il viadotto fosse sotto monitoraggio da parte di Anas, non a caso i lavori di manutenzione sono stati già programmati e avviati lo scorso mese di dicembre.

La società delle strade – sottolinea il Mit – sta verificando con i periti della Procura la possibilità di riaprire alla circolazione l’infrastruttura, con limitazioni al traffico, ed è già impegnata sui percorsi alternativi per alleviare in questa fase i disagi alla circolazione”.