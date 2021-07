Chipotle a +9% dopo la trimestrale. I clienti tornano a ristorante

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima la performance di Chipotle Mex Grill, che si attesta a 1.721,6 con un aumento del 9,36%. Il titolo è spinto dalla trimestrale positiva, che ha superato i livelli pre-pandemia grazie al ritorno nei ristoranti dei clienti. La catena statunitense, specializzata in burrito e taco, ha registrato ricavi in crescita del 38,7% a 1,89 miliardi di euro nel secondo trimestre, contro attese per 1,88 miliardi di euro. L’utile per azione rettificato è stato di 7,46 dollari, contro i 6,52 dollari del consensus.

“I risultati del secondo trimestre di Chipotle evidenziano la forza del nostro marchio e delle nostre persone, poiché abbiamo dimostrato un crescente slancio nel business”, ha affermato Brian Niccol, presidente e CEO di Chipotle. Lo slancio della ripresa dell’attività dei ristoranti “dovrebbe consentirci di ottimizzare i guadagni per molti anni a venire”, ha aggiunto.

A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 1.745,1 e successiva a 1.812. Supporto a 1.678,2.