China Southern Airlines vuole Malpensa

(Teleborsa) – China Southern Airlines ha inauguralo lo scorso 16 dicembre il volo che collega Roma Fiumicino a Wuhan e Guangzhou (Canton), ma non fa mistero di puntare decisamente su Milano Malpensa. I numeri del traffico passeggeri dalla Cina sono chiaramente indicativi. Milano e la Lombardia sono la metà privilegiata per chi parte dal Paese del Dragone e per arrivarci spesso è costretto a fare scalo in uno degli hub europei.

Li Dongliang, senior vice president Sales Division della compagnia aerea che trasporta 100 milioni passeggeri l’anno, ha fatto capire che il volo con capitale rappresenta un test operativo che prepara l’approdo su Malpensa.

China Southern Airlines avrebbe chiesto alle autorità cinesi, in deroga agli accordi bilaterali esistenti, il permesso per aprire un collegamento tra Milano e Guangzhou, con frequenza trisettimanale, a partire da luglio 2019. Da Malpensa i voli con la Cina sono operati al momento da Air China, che fa rotta su Pechino e Shangai, Neos con Nanchino e Cathay Pacific con Hong Kong