Chicago, sull’orlo del fallimento i magazzini Sears. Ore decisive per la loro sorte

editato in: da

(Teleborsa) – Sears ha poche ore per non soccombere. La storica catena della grande distribuzione statunitense, fondata a Chicago nel 1892 da Richard Warren Sears e Alvah Curtis Roebuck, lo scorso ottobre ha presentato istanza di fallimento.

L’unica speranza di sopravvivenza del re dei grandi magazzini è la proposta da 4,6 miliardi di dollari avanzata dal suo Presidente, Eddie Lampert, per acquistare la società dalla bancarotta tramite il suo hedge fund, ESL Investments. L’unica poichè, secondo fonti rinvenute dalla rete televisiva Usa Cnbc, pare sia la sola ad essere stata presentata con l’obiettivo di acquistare Sears nella sua interezza. Senza di essa, o di altre similari, i liquidatori saranno costretti a spezzettare l’azienda decretandone l’epilogo.

L’attesa per il colosso statunitense, e per i suoi 68.000 dipendenti, sta però per finire perché è in data odierna, 28 ottobre 2018, che scade il limite massimo consentito a Lampert per rendere concreta questa possibilità. Se il Presidente dovesse confermarla, i consulenti di Sears avrebbero poi tempo fino al 4 gennaio per decidere se e’ un “offerente qualificato”.

Solo in quel momento, ESL potrebbe prendere parte a un’asta contrapposta alle offerte di liquidazione, programmata per il 14 gennaio.