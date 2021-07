CheBanca!, utile in crescita del 53% a 49 milioni nell’esercizio 2020/21

editato in: da

(Teleborsa) – CheBanca!, banca dedicata alla gestione di risparmio e investimenti del gruppo Mediobanca, ha registrato ricavi in aumento del 13% a 358 milioni di euro (con commissioni in rialzo del 24% a 127 milioni di euro) e un utile netto in crescita del 53% a 49 milioni di euro nel bilancio al 30 giugno 2021. In particolare, nel quarto trimestre i ricavi sono cresciuti del 3,4%, con progressi di margine di interesse e commissioni rispettivamente del 2,8% e del 5,9%.

Il totale delle masse ha raggiunto i 32,5 miliardi di euro, in crescita del 17,2% rispetto a giugno 2020, con un aumento delle componenti di AUM/AUA del 25% a 15,6 miliardi di euro. La raccolta netta da inizio anno è pari a 3,7 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi di euro di raccolta gestita, 0,3 miliardi di euro di raccolta amministrata e 1,6 miliardi di euro di raccolta diretta. Gli impieghi alle famiglie (mutui residenziali) salgono nel periodo da 10,2 a 11,1 miliardi di euro per effetto di un erogato mutui di 2,2 miliardi di euro (lo stesso dell’esercizio precedente).

CheBanca! ha continuato il potenziamento della struttura distributiva, con l’ingresso di 32 gestori premier e di 51 consulenti finanziari nell’anno. Complessivamente la rete distributiva consta oggi di 486 gestori premier (454 a giugno 2020) e 465 consulenti finanziari (414 a giugno 2020), che svolgono la propria attività su 205 tra filiali e uffici finanziari (192 a giugno 2020).