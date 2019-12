CFT prosegue l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – CFT, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2019 che ha autorizzato un programma di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie proprie, comunica di aver acquistato, dal 2 al 6 dicembre 2019, complessivamente 12.000 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 3,0537 euro per azione, per un controvalore complessivo di 36.645 euro.

Dall’inizio del programma, CFT ha acquistato 99.305 azioni ordinarie (pari allo 0,522% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 306.311 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, il gruppo attivo nella progettazione, sviluppo e produzione di macchine e impianti “chiavi in mano” destinati principalmente al settore del Food & Beverage, detiene 967.370 azioni proprie, pari a circa il 5,08%% del capitale sociale.

Nel frattempo, sul listino milanese, CFT estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,29 euro.

(Foto: © Alessandro Landi | 123RF)