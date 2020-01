CFT continua il programma di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – CFT ha acquistato, nel periodo 30 dicembre 2019 – 3 gennaio 2020, n. 13.835 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 3,6473 euro per azione, per un controvalore complessivo di 50.461 euro.

Dall’inizio del programma CFT ha acquistato n. 145.153 azioni ordinarie (pari allo 0,76% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di Euro 468.034. A seguito degli acquisti finora effettuati, CFT detiene un totale di n. 1.013.218 azioni proprie, pari a circa il 5,33% del capitale sociale.

Intanto a Milano frazionale ribasso per la società leader per i settori processing e packaging per l’industria del Food, Liquid Food e Beverage, che scambia con una perdita dello 0,55%.