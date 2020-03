CFT continua il piano di buy-back

editato in: da

(Teleborsa) – CFT, in esecuzione della delibera dell’Assemblea degli Azionisti in data 10 maggio 2019, ha acquistato nel periodo 2 – 6 marzo 2020 n. 2.192 azioni proprie, al prezzo medio unitario di 2,3617 euro per azione, per un controvalore complessivo di 5.177 euro.

Dall’inizio del programma CFT ha acquistato n. 195.896 azioni ordinarie (pari all’1,03% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 640.284 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati e al netto del trasferimento a favore di LA-3ESSE S.r.l. di n. 90.634 azioni proprie per l’acquisizione del 20% del capitale sociale della controllata Levati Food Tech S.r.l., CFT detiene un totale di n. 973.327 azioni proprie, pari a circa il 5,12% del capitale sociale.