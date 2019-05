CFT acquista Siapi per 3 milioni di euro

editato in: da

(Teleborsa) – CFT ha acquistato l’intero capitale sociale di Siapi, società con sede in San Vendemiano (TV) operativa nella progettazione, produzione e vendita di soluzioni tecnologiche per il mercato delle macchine di stiro-soffiaggio per bottiglie e contenitori in PET, PP, PLA e altre resine ecocompatibili, focalizzata in particolare nelle soffiatrici lineari bistadio di alta qualità.

L’acquisizione rientra nella più ampia strategia di ampliamento del portafoglio prodotti e completamento della gamma nel settore del packaging.

Il corrispettivo dell’acquisizione è stato fissato per un valore di 3 milioni di euro. E’ stato inoltre previsto, a favore del socio venditore Camerin Holding, un diritto di earn-out da determinarsi sulla base dell’EBITDA medio realizzato nel corso del triennio 2020-2022 che potrà raggiungere un valore massimo di 2,4 milioni di euro nel caso in cui l’EBITDA medio del triennio sia pari ad almeno 1,2 milioni di euro.