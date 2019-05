CFO Summit 2019, a Milano riflettori puntati su strategie aziendali e futuro

editato in: da

(Teleborsa) – Un ruolo delicato e sempre più centrale, quello del Chief Financial and Administration Officer (CFO), chiamato a gestire la strategia finanziaria dell’azienda, che nel giro di pochi anni è diventato di primo piano nelle aziende.

Una figura di prima linea della quale, con particolare riferimento a sviluppo e prospettive – si parlerà nel corso del “Cfo Summit 2019”, organizzato da Business International presso il Magna Pars Event Space di Milano il prossimo 5 e 6 giugno, evento di riferimento in Italia per la community dei CFO e la finanza d’impresa.

Da oltre 10 anni, i Direttori Amministrazione Finanza e Controllo si incontrano per analizzare i principali sviluppi di questa figura che ha sempre più importanza e responsabilità in azienda, fare networking, condividere idee e suggestioni dai più autorevoli esperti italiani ed internazionali.

L’edizione 2019 sarà un’occasione unica per incontrare i CFO che contano in Italia e confrontarsi sul futuro di questa figura professionale che vede nella strategia il nuovo percorso evolutivo.

ALLA SFIDA DEL FUTURO – Recenti studi internazionali, infatti, sostengono che nell’immediato futuro il CFO si occuperà più di strategia e meno finanza. Come trasformare quindi il mindset del CFO e del team verso l’impresa del futuro?

Un programma vario ed articolato: masterclass, tavole rotonde, speech inspirazionali per una due-giorni intensa durante la quale CFO, esperti internazionali e docenti universitari si confronteranno su più tematiche.

Durante la cena del 5 giugno spazio alla premiazione del “Business International Finance Award” il premio dedicato all’innovazione in area AFC presieduto dal Prof. Maurizio Dallocchio. Nel corso dei lavori verrà, inoltre, presentata la survey condotta su un campione di CFO italiani “The future of CFO in the Enterprise 4.0”.