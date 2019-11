CFO Award: premiate Enel, Terna e Snam

editato in: da

(Teleborsa) – Enel, Terna, Snam e altri sono stati premiati al CFO Award, primo premio in Italia dedicato ai Direttori Amministrativi e/o Finanziari che si sono distinti per qualità, intuizione, professionalità e spirito di squadra.

Il premio, giunto quest’anno alla quarta edizione, è stato ideato da Accuracy (Independent international consulting firm) e ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi Finanziari) in collaborazione con Borsa Italiana ed Elite, per “dare risalto al ruolo strategico del CFO nell’affrontare la complessità del sistema economico”, come ha spiegato Giovanni Foti, Partner di Accuracy.

Due i premiati ex aequo per la categoria società quotate sull’MTA: Alberto Maria Giuseppe De Paoli, CFO di Enel, e Agostino Scornajenchi, CFO di Terna.

De Paoli è stato premiato per aver “emesso il primo SDG Linked bond al mondo, presentato a livello internazionale come modello di riferimento per la finanza sostenibile, riconosciuto dai mercati e da istituzioni mondiali tra cui le Nazioni Unite”; Scornajenchi invece per “aver riorganizzato la funzione Amministrazione, Finanza e Controllo e per aver gestito l’emissione del miglior yield corporate bond 2018 in Italia“.

Per la categoria società non quotate il premio è andato a Sergio Cavallino, CFO di Prelios “per aver gestito brillantemente la fase di turnaround e per aver sviluppato un sistema di controllo interno basato su KPI altamente innovativi, fondamentali per l’operazione di delisting e per l’ingresso del Fondo americano Davidson Kempner“.

Nella categoria società quotate all’AIM il premio è andato a Palmina Caruso, CFO di DBA Group, “per aver reso possibile l’integrazione tra le culture aziendali differenti delle società acquisite, armonizzando gli assetti aziendali da un punto di vista economico, contabile, finanziario e procedurale.

Andrea Traverso, CFO di Objectway, è stato premiato per la categoria società Elite “per aver gestito una difficile acquisizione e la successiva integrazione del ramo d’azienda, coinvolgendo il personale nello sviluppo del business e nella valorizzazione delle diverse professionalità, mantenendo costantemente una visione strategica e collaborando attivamente con tutte le funzioni aziendali”.

Quest’anno sono inoltre stati consegnati due riconoscimenti speciali. A essere premiati sono stati Alessandra Pasini, CFO di Snam, “per aver capitalizzato le competenze acquisite nel settore finanziario, condividendole generosamente nell’ambito della propria funzione lavorativa, con un nuovo approccio volto a semplificare la struttura societaria” e Marco Bariletti, CFO di Linkem “per aver gestito operazioni finanziarie complesse con un’elevata rilevanza strategica, riuscendo a portare a termine investimenti chiave, nonostante lo sfidante scenario reddituale di partenza”.

(Foto: Adeolu Eletu on unspalsh )