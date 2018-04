Cessione quinto dello stipendio, Visco: “Urgente la tutela del cliente”

editato in: da

(Teleborsa) – “Ridurre il contenzioso, assicurare una maggiore tutela dei clienti e mitigare i rischi operativi, reputazionali e legali per gli intermediari”. Sono queste alcune delle raccomandazioni che Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia fa in merito al mercato della cessione del quinto dello stipendio.

Il numero uno di Via Nazionale ritiene “urgente” tutelare di più i clienti delle banche. In un documento che apre gli “Orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del quinto dello stipendio“, Visco fa delle “precisazioni applicative dei principi contenuti nella normativa con lo scopo di contrastare condotte improprie e promuovere l’adozione di comportamenti corretti nei confronti della clientela.

L’attività di controllo più recente – spiega il Governatore – e il confronto con il mercato di aprile 2016 hanno messo in evidenza il permanere di criticità nel settore e nei comportamenti verso i clienti, che incidono sul livello e la struttura dei costi sia per le prime erogazioni sia, soprattutto, nei casi assai frequenti di rinnovo delle operazioni (non sempre rispondenti a reali esigenze finanziarie del cliente). Tra le cause, ci sono condotte opportunistiche di alcuni operatori e delle reti collocatrici.

I comportamenti impropri degli operatori, passati e recenti – secondo il governatore di Bankitalia – appaiono all’origine del contenzioso tra intermediari e clienti che affluisce all’Arbitro Bancario Finanziario, in misura imponente e non correlata alla dimensione economica di questo finanziamento.

“Banche e società finanziarie – conclude Visco – operanti nel mercato della cessione del quinto sono invitate a rivedere tempestivamente le soluzioni di carattere organizzativo e applicativo sin qui seguite e ad adottare gli interventi correttivi e migliorativi necessari ad assicurare convergenza a questi Orientamenti. Ci si attende che tali interventi nella misura in cui favoriscano un recupero di efficienza, conducano alla riduzione del costo complessivo del prodotto per il cliente”.