Cerved schizza in alto su un’eventuale offerta da Advent

(Teleborsa) – Advent International Corporation ha inviato a Cerved Group S.p.A. una manifestazione di interesse non vincolante relativa ad una possibile operazione sulle azioni della stessa Società.

Il Potenziale Investitore – ha specificato l’agenzia di informazioni commerciali – ha altresì chiesto di poter effettuare una limitata due diligence in ogni caso non relativa ad informazioni privilegiate.

In considerazione dell’interesse degli azionisti ad un’eventuale operazione sulle azioni di Cerved, il Consiglio di Amministrazione di Cerved in data 19 febbraio 2019 ha deliberato di consentire ad Advent di effettuare una limitata due diligence con esclusione di qualsiasi informazione privilegiata. La due diligence si è chiusa in data odierna, 6 marzo 2019.

Il Consiglio di Amministrazione si è naturalmente riservato di effettuare le valutazioni di competenza una volta che siano state rese note le caratteristiche dell’eventuale offerta.

Su di giri il titolo Cerved a Piazza Affari: +15,36%.