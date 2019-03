Cerved, JP Morgan e Mediobanca premiano i conti

editato in: da

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per Cerved Group, in guadagno dell’1,75% sui valori precedenti.

A dare linfa al titolo contribuiscono le valutazioni di JP Morgan e Mediobanca che confermano il giudizio positivo sulle azioni della società attiva nell’analisi del rischio di credito e nel credit management. Entrambe le banche reiterano il giudizio “outperform”. La prima fissa il target price a 10 euro, la seconda a 10,50 euro.

Premiati i dati di bilancio 2018 che si è chiuso con ricavi in crescita del 16,1%, Ebitda Adjusted in aumento del 14,8%. L’utile netto adjusted è balzato del 24,5%. Proposto un incremento del 13% dl dividendo.

Comparando l’andamento del titolo con il FTSE Italia All-Share, su base settimanale, si nota che Cerved Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +7,17%, rispetto a +1,7% dell’indice azionario italiano).

Lo status tecnico di Cerved Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,533 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 8,333. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,733.